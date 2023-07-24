Ялта отправит пять автомобилей в зону СВО

Автомобили приобрели предприниматели, глава Ялты и сам благотворительный фонд. Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Сразу пять автомобилей 25 июля рано утром отправятся в зону проведения СВО из Ялты. Это две «буханки», Волга, Нива и ВАЗ 2115. В автомобилях бойцам на передовую привезут также продукты питания, бутилированную воду и маскировочные сети.

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

- Доставляем точечно то, что заказывают наши ребята - артиллеристы, мотострелки, разведка. В данном случае у нас попросили автомобили высокой проходимости, чтобы передвигаться по передовой быстро и маневренно, - рассказал руководитель благотворительного фонда боевое братство «Ялта-Юг» Александр Кравченко.

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

По словам Александра Кравченко, автомобили приобрели предприниматели, глава города Ялта Янина Павленко и сам благотворительный фонд.

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Продукты питания передают ялтинцы и предприятия города, маскировочные сети плетут в специально организованных волонтерских пунктах на территории всего муниципалитета, а с автомобилями помогает одна из автошкол Ялты. Они ремонтируют и готовят для передовой автомобили, которые находились в технически неисправном состоянии.