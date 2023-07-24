В Крыму пообещали жестко пресекать публикацию фото и видео с ударами ВСУ

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В Крыму пообещали жестко пресекать публикацию фото и видео, на которых запечатлены удары, нанесенные ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

– В социальных сетях и сегменте телеграмма будут жестко отслеживаться и пресекаться факты публикаций фото и видео, – написал он.

Советник главы Крыма пояснил, что такие материалы помогают врагу корректировать удары. Крючков призвал жителей доверять только официальным источникам.

Ранее советник главы республики рассказал, что в сети снова появились видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг. Крючков призвал тех, кто знает авторов роликов, сообщить об этих людях в МВД или ФСБ. Он пояснил, что опубликованное в сети видео с военными или критическими объектами является работой на врага.