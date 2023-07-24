В Крыму больница задолжала бизнесменам 7,4 млн рублей

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Раздольненская районная больница задолжала бизнесменам 7,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Больница заключила контракты на поставку товаров и оказание услуг. Предприниматели свои обязательства выполнили, однако денег не получили. Сумма задолженности превысила 7,4 млн рублей. На главврача завели административное дело. Его дисквалифицировали на год.

– Задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности погашена в полном объеме, – говорится в сообщении.

Напомним, в Симферополе одно из предприятий задолжало трем работникам миллион рублей. При этом у работодателя была возможность выплачивать зарплату. Однако предприятие тратило деньги на другие цели. Возбуждено уголовное дело. Прокурор внес представление в адрес руководства предприятия.