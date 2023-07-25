На благоустройство Милютинского парка в Алупке потратят 200 млн рублей

Фото: yalta.rk.gov.ru

Проект благоустройства Милютинского парка в Алупке оказался среди победителей Всероссийского конкурса лучших проектов. Парк получит грант в размере 72 млн рублей. Итоги конкурса подвели в рамках форума «Малые города: опора большой страны», который проходил во Владивостоке.

– Сумма гранта составит 72 миллиона рублей, реализация всего проекта – более 200 миллионов и подразумевает иные источники финансирования, аналогично была благоустроена площадь Советская. Из 7,7 гектаров благоустраиваем 2,5, – рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Фото: yalta.rk.gov.ru

Павленко отметила, что при благоустройстве планируется сохранить зеленые насаждения, а асфальтирование будет минимальным. В парке построят амфитеатр, восстановят сцену для мероприятий, обустроят детские и спортплощадки, приведут в порядок воинское захоронение. Градоначальница добавила, что при подготовке проектно-сметной документации учитывалось все, о чем просили местные жители.

Реализация проекта по благоустройству Милютинского парка запланирована на 2024-2025 гг.

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