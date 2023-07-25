На месте дельфинария в Севастополе появятся пляж и купальня

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

На месте бывшего дельфинария в Севастополе появятся пляж и купальня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– На месте дельфинария проектом благоустройства предлагается восстановить рекреационную зону с городским пляжем и купальней, как было в советское время, – рассказал градоначальник.

По его словам, на объекте обустроят деревянный настил, на которую установят пляжную мебель. Проект также предусматривает создание купален с морской водой. Губернатор отметил, что длина большой чаши составит 50 метров, а ширина – 10. При этом вопрос с финансированием пока остается нерешенным.

– Конкретный проект будет обязательно представлен общественности и вынесен на обсуждение Архсовета, – заключил губернатор.