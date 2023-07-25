В Керчи простились с погибшим 25-летним участником СВО

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В Керчи простились с погибшим 25-летним участником специальной военной операции Никитой Раздорских-Чумак. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

Раздорских-Чумак родился в Москве. После школы он отучился на автослесаря.

– С детства каждое лето Никита приезжал в Керчь к родственникам, полюбил этот город всей душой, собирался здесь жить, связать свою судьбу с городом-героем, – рассказал Брусаков.

Раздорских-Чумак принял участие в СВО. Боец погиб 7 июля. Это произошло в ДНР. Глава администрации подчеркнул, что военнослужащий был любящим сыном, хорошим, верным другом, а также настоящим патриотом, преданным своей стране.

– Таким он навсегда останется наших сердцах. Вечная память герою! – заключил градоначальник.

Напомним, в Бахчисарае простились с погибшим в ходе специальной военной операции военнослужащим Генрихом Паюком. Церемония прощания состоялась на Аллее славы. Крымчанин служил по контракту в 810 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе. Военнослужащий был младшим сержантом. В сентябре бригаду отправили в зону СВО. В июле 2023 года Паюк погиб.