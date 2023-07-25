Украл у двух женщин 1 млн рублей под предлогом ДТП: в Симферополе посадили курьера мошенников

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Симферополе 31-летнего местного жителя признали виновным в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина был курьером у телефонных мошенников, которые звонили симферопольцам и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Злоумышленники требовали деньги якобы на возмещение ущерба. Далее к ним приезжал курьер и забирал деньги.

– По этой схеме во второй половине марта текущего года курьер похитил у двух потерпевших свыше 870 тысяч и 150 тысяч рублей, – рассказали в прокуратуре.

Суд признал жителя крымской столицы виновным. Его приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Отбывать срок симферополец будет в колонии строгого режима.