Из-за перекрытия улицы Толстого в Симферополе изменится схема движения двух автобусных маршрутов

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе из-за перекрытия улицы Толстого изменится схема движения двух автобусных маршрутов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации города.

– Движение маршрутов регулярных перевозок: №4 (Неаполь Скифский – ул. Маршала Жукова (верхнее плато)); №62 (Пневматика – микрорайон Загородный) будет осуществляться через улицы Павленко и Калинина по прилагаемым схемам, – говорится в сообщении.

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Напомним, в Симферополе из-за укладки нового асфальта на два дня будет ограничен проезд по улице Толстого. С 20:00 28 июля до 05:00 31 июля движение транспорта будет ограничено на трех участках: от ул. Александра Невского до ул. Екатерининской; от ул. Екатерининской до ул. Гоголя; от ул. Гоголя до ул. Маяковского.

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