Фото: пресс-служба администрации Керчи

Во вторник, 25 июля, в Керчи открыли кабинет доврачебной медицинской помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Станислав Брусаков.

По его словам, медучреждение открыли в Героевском. О таком объекте жители просили давно.

– Теперь в Героевке будет функционировать кабинет доврачебной медпомощи, что существенно повысит доступность медицинского обслуживания, – отметил глава администрации.

Градоначальник рассказал, что принимать пациентов будут сотрудники поликлиники №3. Кабинет расположен на улице Петровой, 65. Он будет работать с восьми утра до часа дня. Брусаков подчеркнул, что жители смогут получать квалифицированную помощь в своем районе.

– Это неотложная доврачебная помощь, постановка диагноза, плановый прием пациентов, выписка анализов, выписка льготных бесплатных препаратов, запись на консультацию профильных специалистов, – пояснил глава администрации.