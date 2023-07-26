СК проверит выделенное сироте в Крыму некачественное жилье

Следственный комитет проверит информацию о выдаче некачественного жилья сироте из Крыма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о выдаче сироте в Крыму некачественного жилья. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, информация об этом случае распространилась в социальных сетях.

- Жительница региона сообщает о том, что ей как сироте выдали жилье, непригодное для проживания, в котором отсутствуют все необходимые коммуникации. Местные власти мер к исправлению ситуации не принимают, - говорится в сообщении.

Доклад о ходе проверки поручено предоставить руководителю Следкома по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву. В случае, если информация подтвердится, будут приниматься все необходимые меры по восстановлению жилищных прав сироты.