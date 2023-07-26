Возможны хлопки: жителей Евпатории предупредили об учениях

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В среду, 26 июля, в Евпатории пройдут учения, в городе могут быть слышны хлопки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова.

По ее словам, учения пройдут на полигоне, расположенном неподалеку от Евпатории.

– Вероятнее всего, в городе будут слышны хлопки, – предупредила градоначальница.

Напомним, громкие звуки в Севастополе были связаны с тренировкой подразделений противовоздушной обороны. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в городе все спокойно.