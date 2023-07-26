Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июля 2023 10:49

Возможны хлопки: жителей Евпатории предупредили об учениях

Жителей Евпатории предупредили о возможных хлопках 26 июля
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 26 июля, в Евпатории пройдут учения, в городе могут быть слышны хлопки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова.

По ее словам, учения пройдут на полигоне, расположенном неподалеку от Евпатории.

– Вероятнее всего, в городе будут слышны хлопки, – предупредила градоначальница.

Напомним, громкие звуки в Севастополе были связаны с тренировкой подразделений противовоздушной обороны. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в городе все спокойно.