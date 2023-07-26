На востоке Крыма за 103 млн рублей построят курортное село

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В Ленинском районе Крыма планируют построить курортное село «Преображенское», на эти цели собираются потратить 103 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Корпорации развития.

Инвестиционное соглашение подписали в июле. В селе Мысовое планируют построить виллы, административные здания, парковку на 45 авто, спортплощадку и другую туристическую инфраструктуру.

– Территорию возле мыса Казантип украсят искусственные ландшафтные элементы: два озера и ручей, – говорится в сообщении.

Пляж собираются благоустроить. Там планируют установить теневые навесы, зонты и шезлонги, кабины для переодевания и душевые. Кроме того, инвестор возведет деревянные помосты и выровнять полосу дикого пляжа. Ожидается, что при этом максимально сохранятся зеленые насаждения и рельеф.

Предварительная стоимость проекта составляет 103,4 млн рублей. Его реализация позволит создать 11 рабочих мест. Кроме того, еще 10 млн рублей инвестор потратит на благоустройство и создание инфраструктуры в Крыму.