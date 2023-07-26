В Севастополе ребенок заразился туберкулезом: расследование займет месяц

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Севастополе воспитанник детского сада №114 заразился туберкулезом. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

У дошкольника диагностировали туберкулез. По факту случившегося Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. На это потребуется примерно месяц. Дело в том, что нужно запросить дополнительные документы из детского сада, тубдиспансера, а также других организаций.

В дошкольном учреждении, в которое ходил ребенок, провели необходимую обработку помещений. Все сотрудники детского сада проходят полное обследование. То же самое нужно сделать и родителям детей, которые контактировали с ребенком. Все это необходимо для того, чтобы исключить риск заражения. В четверг, 27 июля, дети сдадут в противотуберкулезном диспансере анализ и пройдут рентген, а на следующий день им сделают Диаскинтест.

– О результатах проверки и соответствующих выводах мы обязательно проинформируем, – пообещали в севастопольском правительстве.