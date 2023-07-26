В Крыму именами погибших бойцов СВО назвали 20 улиц

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

В Крыму именами погибших участников специальной военной операции назвали 20 улиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

По его словам, в регионе продолжается работа по увековечению памяти бойцов, погибших в ходе СВО.

– На сегодняшний день именами наших Героев названо 20 крымских улиц, – отметил руководитель республиканского парламента.

Больше всего улиц, названных именами участников специальной военной операции, находится в Симферополе. Это улицы имени Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова, Кирилла Шведовича, Дениса Бурматова, Виктора Шпыхова и Алексея Аврамченко. Память военнослужащих увековечили в Керчи, а также Симферопольском, Ленинском, Нижнегорском, Сакском и Красногвардейском районах.

Константинов назвал гибель каждого бойца невосполнимой потерей и трагедией. Глава законодательной власти Крыма отметил, что этих людей не вернуть, но подвиг каждого из них – бессмертен.

– Поэтому работа по увековечению их памяти будет продолжена, – заключил Константинов.