ФСБ: пропуск гражданских лиц на Арабатскую стрелку будет запрещен

Доступ на Арабатскую стрелку для гражданских лиц будет запрещен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доступ на Арабатскую стрелку для гражданских лиц будет запрещен. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

– С 20:00 31 июля в соответствии с решением Оперативного штаба Республики Крым под председательством главы Республики Крым Аксенова С.В. пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен. Попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб, а также граждане, выполняющие работы оборонного значения и по ликвидации чрезвычайных ситуаций, – говорится в сообщении.

Отмечается, что меры направлены «на локализацию угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории республики».

Арабатская стрелка, или Арабатская коса – узкая и длинная полоса земли в северо-восточной части Крымского полуострова, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. В административном отношении разделена между Республикой Крым и Херсонской областью. По Арабатской стрелке проходит путь из Геническа Херсонской области на Керченский полуостров Крыма.

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