Ветер до 35 м/с и похолодание на 12 градусов: в Крыму резко испортится погода

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В четверг и пятницу, 27 и 28 июля, в Крыму резко ухудшится погода, на полуострове ожидаются ливни и ураганный ветер до 35 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

– Прогнозируются сильные дожди – более 30 миллиметров, усиление ветра – до 35 м/с, – рассказал замглавы ведомства Андрей Павлюченко.

По его словам, уровень воды в реках может повыситься. Кроме того, средняя температура снизится на 10-12 градусов. В МЧС не исключают, что в Крыму могут падать деревья и ветхие конструкции. Кроме того, имеется риск подтоплений.