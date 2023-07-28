Погода на 28 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 24 градусов

Азовское море прогрелось до плюс 26 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Полуостров окажется во власти южного циклона и связанного с ним атмосферного холодного фронта. Пройдут ливневые дожди с грозами, местами очень сильные, вероятен град, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно. Дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 25 м/с. Температура воздуха днем 21...23°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 20-25 м/с. Днем тепло 22…24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +21 …+23°, западный ветер 4-12 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +21…+23°, западный ветер 3-12 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +21…+24°, северо-западный ветер 4-14 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Саках +21…+24°, северо-западный ветер 4-14 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Керчи +18…+20°, юго-западный ветер 5-12 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +22…+23°, юго-западный ветер 4-13 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Судаке +20…+23°, западный ветер 3-10 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +22…+25°, юго-западный ветер 6-10 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +17…+23°, западный ветер 2-11 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Армянске +17…+24°, северо-западный ветер 2-12 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Белогорске +17…+20°, западный ветер 4-12 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +22…+25°, в Азовском до +26°

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