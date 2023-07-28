Между Советским и Судаком запустили автобусный маршрут

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

«Крымтроллейбус» запустил новый автобусный маршрут 199-24 «Советский – Судак», сообщается в телеграм-канале перевозчика.

– 27 июля года автобусы предприятия начали курсировать по маршруту «Советский – Судак». Маршрут будет регулярным с отправлением от автостанций «Советский» и «Судак», – говорится в сообщении.

На маршруте, запущенном по поручению главы Крыма и по многочисленным просьбам крымчан, работает комфортабельный автобус на экологически чистом топливе, оснащенный системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, системой ГЛОНАСС.

Автобус курсирует ежедневно. Отправление из пгт Советский - в 6:20 и 14:05, из Судака - в 10:15 и 17:35.

Новым маршрутом могут воспользоваться жители и гости населенных пунктов, через которые проходит автобус. Остановки по пути следования маршрута:

- Советский АС

- с. Краснофлотское;

- с. Марково;

- с. Шахтино;

- с. Ильичево;

- Кировское АС;

- с. Журавки;

- с. Первомайское;

- Старый Крым АС;

- Грушевка АС;

- Судак АС.

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