Упавшие деревья и поселок без света: как Ялта пережила непогоду 27 июля

Фото: Tg-канал мэра Ялты Янины Павленко

В четверг, 27 июля, погода в Крыму проверяла местных жителей на стрессоустойчивость. На смену 30-градусной жаре пришли сильные ливни, штормовой ветер и крупный град. Не обошла стороной стихия и Ялту. В курортном городе за ночь существенно прибавилось работы у коммунальщиков.

Коммунальщики работают с трех часов ночи. Фото: Tg-канал мэра Ялты Янины Павленко

Как рассказала мэр Ялты Янина Павленко в эфире радио «Спутник в Крыму», к утру 28 июля все последствия стихии удалось полностью ликвидировать - сотрудники всех служб занимаются этим с трех часов ночи.

- Из последствий: деревья попадали - более 15 единиц, в одном из поселков было отключено электроснабжение, но к 7 часам утра оно уже было восстановлено. Уровень воды в реках стабильный, он не повысился, - подчеркнула градоначальница.

Устраняют последствия непогоды по всему городу. Фото: Tg-канал мэра Ялты Янины Павленко

На данный момент работы продолжаются - задействовано 500 сотрудников коммунальных служб.