Купил наркотики и спрятал в восемь тайников: в Евпатории судили закладчика

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В Евпатории 31-летнего местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина купил ЛСД, N-метилэфедрон и каннабис. Эти наркотики он хотел продать. Для этого крымчанин разместил ЛСД в восьми тайниках. Закладки обнаружили правоохранители. Суд признал евпаторийца виновным. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в Феодосии 31-летнего местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Фигурант пытался продать пять свертков с N-метилэфедроном. Он положил в тайники 1,28 грамма наркотиков.