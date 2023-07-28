Аксенов: Крым и Ямал сотрудничают в экономической, социальной и культурной сферах

Фото: пресс-служба главы Крыма

Крым и Ямало-Ненецкий автономный округ сотрудничают в торгово-экономической, социальной и культурной сферах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Руководители субъектов РФ обсудили сотрудничество между двумя регионами.

– Сегодня Крым и Ямал успешно взаимодействуют в торгово-экономической, социальной и культурной сферах, – подчеркнул Аксенов.

Глава республики также рассказал, что регионы систематически обмениваются опытом. По его словам, тесные контакты установлены не только на официальном, но и личном уровне. Аксенов подчеркнул, что такое положение дел помогает решать любые вопросы в кратчайшие сроки. Глава Крыма поблагодарил ямальского губернатора за плодотворное сотрудничество.

– Уверен, наши регионы сохранят сложившиеся деловые и дружеские взаимоотношения и продолжат наращивать совместную деятельность по всем перспективным направлениям, – заключил Аксенов.