Ежегодно в Крыму выявляют до 1300 больных больных гепатитом С

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Каждый год в Крыму выявляют 1200-1300 человек, больных гепатитом С. Об этом сообщила председатель комиссии республиканского Минздрава по рассмотрению вопросов организации медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами В и С, циррозом печени вирусной этиологии Наталья Рымаренко.

Этот показатель растет, однако больных больше не становится. Дело в том, что гепатит стали лучше диагностировать.

– Согласно статистике, за последние семь лет, мы ежегодно выявляем новых пациентов с гепатитом С – 1200-1300 человек, – цитирует Рымаренко агентство РИА Новости Крым.

Руководитель комиссии добавила, что в региональную программу входит не только бесплатное лечение, но и бесплатное обследование. За 2023 год собираются пролечить 850 больных гепатитом С, около 700 человек с хроническим гепатитом В и 14 человек с гепатитом B с дельта-агентом. Для того, чтобы человек выздоровел, нужно два-три месяца. Рымаренко заверила, что проблем с поставкой лекарств в Крыму нет.