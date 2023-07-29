В Крыму появится программа развития генетических исследований в 2023 году

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В 2023 году в Крыму планируют создать программу развития генетических исследований. Об этом «Крым 24» сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патофизиологии КФУ имени В.И. Вернадского Анатолий Кубышкин.

По словам ученого, эта программа будет включать в себя проведение диагностических исследований в области генетики. Речь, в частности, идет о выявлении генетических заболеваний. Программа также предусматривает научные разработки и подготовку кадров.

– Весной этого года наконец мы получили лицензию на новую специальность – медицинская биохимия, – рассказал Кубышкин.

По его словам, это фактически фундамент для создания медико-биологического факультета. Основными направлениями подготовки станут врач-диагност и врач-генетик. Доктор наук отметил, что совместно с Минздравом был проведен анализ рынка труда. Выяснилось, что больше всего требуется врачей общей практики.

– На втором и третьем месте стоит порядка 50 вакансий генетиков и порядка 50 вакансий врачей лабораторной диагностики, – отметил завкафедры.

Ученый убежден, что спрос на этих специалистов будет только расти. Создание нового факультета позволит готовить таких специалистов.