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В настоящее время в Крыму не хватает площадок для выгула собак. Об этом сообщила заместитель председателя республиканского Госкомитета ветеринарии Анастасия Лисовская-Чудинович.

По ее словам, выгуливать животных без поводков и намордников можно лишь в специально отведенных местах. Их устанавливают местные власти. В такие места люди должны приводить животных только на поводке. Если же собака в холке выше 35 сантиметров, тогда необходим намордник.

– Мы осознаем, что в Крыму число выгульных площадок не достаточное, – сказала Чудинович в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ее словам, гулять с животными запрещено в местах социально-культурного значения, на спортплощадках, а также на территориях школ.

– Но если в парке вы выгуливаете животное на поводке, в наморднике и убираете за ним – вопросов к вам не будет, – отметила замглавы Госкомитета.