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НовостиОбщество30 июля 2023 12:01

В Феодосии иномарка упала с моста на железнодорожные пути

Водитель госпитализирован
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Автомобиль пробил ограждение моста и упал на железнодорожные пути. Фото: МЧС по РК

Автомобиль пробил ограждение моста и упал на железнодорожные пути. Фото: МЧС по РК

В Феодосии легковой автомобиль упал с Межениновского моста на железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС. Инцидент произошел в 5-45 утра. Машина пробила ограждение моста и рухнула вниз.

- Автомобиль Porsche Cayenne, пробив ограждение, упал на железнодорожный путь, один пострадавший эвакуирован в карету скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели, прибывшие на место, оградили место аварии и в экстренном порядке отключили клеммы аккумулятора автомобиля. Убрать машину с железнодорожного пути удалось с помощью «Урала» с лебедкой.