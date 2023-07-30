В Феодосии иномарка упала с моста на железнодорожные пути

Автомобиль пробил ограждение моста и упал на железнодорожные пути. Фото: МЧС по РК

В Феодосии легковой автомобиль упал с Межениновского моста на железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС. Инцидент произошел в 5-45 утра. Машина пробила ограждение моста и рухнула вниз.

- Автомобиль Porsche Cayenne, пробив ограждение, упал на железнодорожный путь, один пострадавший эвакуирован в карету скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели, прибывшие на место, оградили место аварии и в экстренном порядке отключили клеммы аккумулятора автомобиля. Убрать машину с железнодорожного пути удалось с помощью «Урала» с лебедкой.