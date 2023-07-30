В бухте Капсель нашли тело мужчины, утонувшего в шторм четыре дня назад

Мужчина ушел купаться во время шторма. Фото: МЧС по РК

Под Судаком водолазы обнаружили тело мужчины, который утонул во время купания у мыса Меганом 27 июля. По информации МЧС по РК, мужчина ушел купаться во время сильного волнения моря. Это и стоило ему жизни.

Все эти дни шторм не позволял водолазам вести полноценные поиски. Поэтому спасатели обследовали береговую линию. Как только позволила погода, работа под водой возобновилась.

- В результате поисково-спасательных работ, в бухте Капсель водолазной группой обнаружено тело погибшего мужчины, которое было транспортировано к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в МЧС.

Отмечается, что мужчина пошел купаться в непредусмотренном для этого месте.