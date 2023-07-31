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НовостиПроисшествия31 июля 2023 7:17

Ударил ножом 11 раз: ялтинца посадили почти на девять лет за убийство жены

Зарезавший жену ялтинец получил почти 9 лет колонии
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Ялте местного жителя признали виновным в убийстве супруги. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в апреле. Мужчина выпивал со своей женой. В какой-то момент между супругами возник конфликт. Крымчанин схватил нож и как минимум 11 раз ударил женщину в жизненно важные органы. В результате пострадавшая скончалась на месте. Мужчину задержали и заключили под стражу.

– Суд приговорил жителя региона к 8 годам 6 месяцам лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что приговор не вступил в законную силу.