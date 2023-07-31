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НовостиОбщество31 июля 2023 9:34

В Симферополе осудили женщину, задолжавшую по алиментам 200 тысяч рублей

Она должна выплатить неустойку в 30 тысяч рублей
Дмитрий Коренев
Женщина с 2021 года не платит алименты на своих детей 2015 и 2018 г.р.

Женщина с 2021 года не платит алименты на своих детей 2015 и 2018 г.р.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Симферополе суд взыскал с матери двоих детей неустойку за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

В ведомстве уточнили, что женщина с 2021 года не платит алименты на своих детей 2015 и 2018 г.р. В общей сложности она задолжала детям около 200 тыс. рублей.

– Женщина привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов, несмотря на это, свои обязанности по содержанию детей не выполняет, – отметили в прокуратуре.

Прокурор Железнодорожного района Симферополя обратился в суд. Суд удовлетворил его требования в полном объеме, с женщины взыскали 33 тысячи рублей неустойки.

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