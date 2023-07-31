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НовостиОбщество31 июля 2023 10:17

Крымчанам напомнили о возможности получения льготных лекарств

Гражданин может выбрать, как ему удобнее получить набор соцуслуг: в натуральном виде или же деньгами
Дмитрий Коренев
Минздрав Крыма напомнил жителям республики о возможности получать льготные лекарства

Минздрав Крыма напомнил жителям республики о возможности получать льготные лекарства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Крыма напомнил жителям республики о возможности получать льготные лекарства, передает Крымская газета.

– Набор социальных услуг предоставляется ежемесячно и включает в себя лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов (по рецептам), – пишет издание.

Список категорий граждан, которые имеют право на получение набора социальных услуг, опубликован на сайте Минздрава Крыма. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обратиться в территориальный орган Соцфонда России. Гражданин может выбрать, как ему удобнее получить набор соцуслуг: в натуральном виде или же деньгами.

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