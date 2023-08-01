В Крыму ищут подростка: пропал 16-летний житель Севастополя

Даниил Городецкий. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове начаты поиски подростка из Севастополя. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым сообщили в соцсети:

- Пропал Городецкий Даниил Кириллович, 16 лет (2007 года рождения), город Севастополь. С 28 июля 2023 года его местонахождение неизвестно.

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы Даниила Городецкого: 170 сантиметров рост, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, русые волосы.

Юный житель Севастополя был одет в черную футболку, светло-голубые шорты и белые кроссовки.

Если вы видели Даниила Городецкого, а может знаете, где он находится, пожалуйста, сообщите на «горячую» линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700 54 52 или 112. Звонки бесплатные.

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