Аксенов: запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на 2,5 месяца

Северо-Крымский канал постепенно мелеет, воды в нем осталось на 2,5 – 3 месяца Фото: Ирина ГЕРЦ

Северо-Крымский канал постепенно мелеет, воды в нем осталось на 2,5 – 3 месяца. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, его слова приводит «Крымская газета».

По словам Аксенова, в текущих условиях строительство насосной станции и тракта подачи воды из Днепра напрямую в канал не представляется возможным, «хотя никаких технических сложностей нет».

Вместе с тем, подчеркнул Аксенов, наполнение крымских водохранилищ «приличное», продолжается закачка воды из подземных источников.

– Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет, – подчеркнул глава республики.

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