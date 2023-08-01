В Севастополе возобновилась работа морского транспорта

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Во вторник, 1 августа, морской транспорт в Севастополе возобновил свою работу. Об этом сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, в Севастополе приостановили работу морского транспорта. На площадях Захарова и Нахимова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Позднее стало известно, что ограничения сняли.

– Работа морского пассажирского транспорта возобновлена, – говорится в сообщении.

Напомним, Керченскую переправу закрыли в 20.20. Утром паромы вновь начали курсировать. Сообщалось, что по состоянию на 5.40 движение паромов осуществляется в штатном режиме.