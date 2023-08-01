Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 11:15

Ливни, град и ветер до 20 м/с: в Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 1 августа
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Николай ХИЖНЯК

Фото: Николай ХИЖНЯК

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на вторник, 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, погода испортится в ближайшие 1-2 часа.

– В Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, – отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Сообщается также, что этот прогноз будет актуальным и вечером. Спасатели не исключают, что непогода может вызвать аварии на объектах энергетики и ЖКХ. Кроме того, возможен рост количества ДТП.