Где в Симферополе отключат свет 2 августа

Свет отключат из-за ремонтных работ. Фото: архив КП

2 августа часть Симферополя на несколько часов останется без электричества. Как сообщили в «Крымэнерго» свет отключат на трех десятках улицах, нескольких переулках и садовых товариществах Каменского массива.

Перебои в электроснабжении запланированы с 8.00 до 17.00.

Где в Симферополе на несколько часов исчезнет свет:

улица Долгоруковская (Карла Либкнехта), 7/4-21 , 12-22 ;

улица Екатерининская (Карла Маркса), 17-23/7 , 38/7;

улица Александра Невского (Розы Люксембург), 22, 12/2, 14, 15/2, 17, 17а;

улица Толстого, 4, 8;

улица Жуковского, 1;

улица Желябова, 1-9, 2-8/10, 8/21, 3/11

улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;

улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;

улица Лихого, 1-7 ;

улица Севастопольская, 66, 31;

улица Парковая, 2; 1-7 ;

переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;

улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;

улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;

улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;

улица Поповкина, 3;

улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160, 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16, 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3 ;

улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;

улица Межевая, 4, 3-9 ;

улица Огородная, 2-16 , 1-17 ;

переулок Сельский , 35

Каменский микрорайон: садовые товарищества «Бодрость», «Огонек», «Муромец», «Локомотивец», «Здоровье» и СПК «Станция техобслуживания».

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