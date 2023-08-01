Где в Симферополе отключат свет 2 августа

Свет отключат из-за ремонтных работ. Фото: архив КП
2 августа часть Симферополя на несколько часов останется без электричества. Как сообщили в «Крымэнерго» свет отключат на трех десятках улицах, нескольких переулках и садовых товариществах Каменского массива.
Перебои в электроснабжении запланированы с 8.00 до 17.00.
Где в Симферополе на несколько часов исчезнет свет:
улица Долгоруковская (Карла Либкнехта), 7/4-21 , 12-22 ;
улица Екатерининская (Карла Маркса), 17-23/7 , 38/7;
улица Александра Невского (Розы Люксембург), 22, 12/2, 14, 15/2, 17, 17а;
улица Толстого, 4, 8;
улица Жуковского, 1;
улица Желябова, 1-9, 2-8/10, 8/21, 3/11
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;
улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;
улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31;
улица Парковая, 2; 1-7 ;
переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;
улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160, 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16, 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;
улица Межевая, 4, 3-9 ;
улица Огородная, 2-16 , 1-17 ;
переулок Сельский , 35
Каменский микрорайон: садовые товарищества «Бодрость», «Огонек», «Муромец», «Локомотивец», «Здоровье» и СПК «Станция техобслуживания».
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