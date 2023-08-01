В Ялте сорвали сроки ремонта детского сада «Катюша»

Сроки окончания ремонта детского сада «Катюша» в Ялте сдвигаются вправо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт детского сада «Катюша» в Ялте должен завершиться до конца августа. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

Работы должны были завершиться сегодня, 1 августа, однако на сегодняшний день готов только первый корпус. Готовность второго составляет 85%, третьего – 99%. Много работы на прилегающей территории.

– Моему заместителю – начальнику Департамента капстроительства и благоустройства Ирине Беломестновой объявлен выговор за недостаточный контроль. Вместе с заведующей и подрядчиком утвердили новые сроки. До начала учебного года вымываем/вычищаем, окончательно готовим сад к приему детей, – написала градоначальница.

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