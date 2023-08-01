В Севастополе простились с участником СВО, погибшим в Запорожской области

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе простились с бойцом Константином Масловым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Маслов родился в Североморске (Мурманская область), а школу закончил в Волгодонске (Ростовская область).

– Его дед служил на Северном флоте, был примером для него с детства. Поэтому для себя он тоже выбрал путь служения Родине, – рассказал Развожаев.

Маслов проходил срочную службу в Чечне во время 2-й кампании. В 2014 году он отправился в Донбасс в качестве добровольца. В 2021 году боец переехал с семьей в Севастополь. Маслов занимался организацией поставок гуманитарных грузов на Донбасс. После того, как началась СВО, житель Севастополя начал обучать личный состав на полигонах и в районах сосредоточения войск.

– С октября 2022 года подписал контракт с добровольческим формированием БАРС, – рассказал губернатор.

Маслов был замполитом батальона. Он поднимал дух сослуживцев, пользовался большим авторитетом. Военнослужащий геройски погиб на Ореховском направлении в Запорожской области при выполнении боевой задачи.

– Будем помнить нашего героя! – заключил Развожаев.