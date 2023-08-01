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НовостиОбщество1 августа 2023 15:02

Более 700 ярмарок пройдет в Крыму в августе

Цены на ярмарках на 15-20% ниже рыночных
Дмитрий Коренев
На территории Республики Крым в августе пройдет более 700 ярмарок

На территории Республики Крым в августе пройдет более 700 ярмарок

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На территории Республики Крым в августе пройдет более 700 ярмарок. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства республики.

– По информации республиканского Минпрома, цены на ярмарках на 15-20% ниже рыночных, – говорится в сообщении.

График проведения ярмарочных мероприятий доступен на сайте Минпрома РК.

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