Курорты Крыма вошли в топ-10 направлений для экономного отдыха в августе 2023

В Николаевке можно недорого снять жилье для отдыха.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские курорты вошли в рейтинг мест, где в августе можно снять бюджетное жилье. Такой список составили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, которые выявили самые доступные места для отдыха в завершающий лето месяц, где средняя цена ночи не более трех тысяч рублей:
- На первом месте оказался курорт Саки в Крыму, где средняя стоимость ночи - 2230 рублей, - отметили специалисты, напомнив, что конец лета - самое дорогостоящее время для отдыха на берегу моря.
Топ-10 самых экономных направлений для отдыха в августе (средняя стоимость в рублях ночи):
Саки, 2230;
Дедеркой, 2424;
Железноводск, 2477;
Черноморское, 2539;
Курортное, 2581;
Красноярск, 2594;
Новосибирск, 2639;
Ессентуки, 2731;
Нальчик, 2929;
Николаевка, 2936.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50