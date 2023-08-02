Курорты Крыма вошли в топ-10 направлений для экономного отдыха в августе 2023

В Николаевке можно недорого снять жилье для отдыха. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские курорты вошли в рейтинг мест, где в августе можно снять бюджетное жилье. Такой список составили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, которые выявили самые доступные места для отдыха в завершающий лето месяц, где средняя цена ночи не более трех тысяч рублей:

- На первом месте оказался курорт Саки в Крыму, где средняя стоимость ночи - 2230 рублей, - отметили специалисты, напомнив, что конец лета - самое дорогостоящее время для отдыха на берегу моря.

Топ-10 самых экономных направлений для отдыха в августе (средняя стоимость в рублях ночи):

Саки, 2230;

Дедеркой, 2424;

Железноводск, 2477;

Черноморское, 2539;

Курортное, 2581;

Красноярск, 2594;

Новосибирск, 2639;

Ессентуки, 2731;

Нальчик, 2929;

Николаевка, 2936.

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