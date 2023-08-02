Губернатор Севастополя предупредил жителей о громких звуках

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о громких звуках, связанных с уничтожением боеприпасов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В среду, 2 августа, сотрудники МЧС будут планово уничтожать боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Операция пройдет на полигоне в районе Кара-Кобы. Она начнется ориентировочно с 11.00 и продлится до 13.00.

– Возможно, будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно, – заверил губернатор.

Напомним, в Крыму нашли и обезвредили еще два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. В селе Войково Ленинского района нашли снаряд калибром 45 мм, в поселке Береговое под Феодосией – 122-миллиметровый снаряд. Обезвреживанием боеприпасов занимались пиротехники МЧС. Снаряды уничтожили на полигоне.