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НовостиПроисшествия2 августа 2023 9:27

В Севастополе мужчина сорвался с высоты на диком пляже «Баунти»

Спасатели оказали помощь мужчине, который сорвался с высоты на диком пляже «Баунти» в Севастополе
Дмитрий Коренев
Фото: Спасательная служба Севастополя, vk.com

Фото: Спасательная служба Севастополя, vk.com

Поздно вечером 1 августа севастопольские спасатели оказали помощь мужчине, который упал с высоты в районе дикого пляжа «Баунти». Об этом сообщается в официальном сообществе Спасательной службы Севастополя во «ВКонтакте».

– 1 августа в 22:55 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о падении человека с высоты в районе остановки Маяк, дикого пляжа «Баунти»,– говорится в сообщении.

На место незамедлительно выехала дежурная смена спасателей в составе трех человек и одной единицы техники. Они оказали пострадавшему первую помощь, на носилках эвакуировали из труднодоступного места и передали медикам.

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