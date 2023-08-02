Ревнивая крымчанка подожгла дом бывшего: ее могут посадить на 5 лет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Белогорском районе местную жительницу обвиняют в поджоге дома. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел 4 сентября 2022 года. Женщина подожгла дом своего бывшего сожителя. На преступление крымчанка пошла из-за ревности к нему. Она подожгла тюль. После этого огонь распространился на веранду и кровлю. Сумма ущерба превысила 78 тысяч рублей.

– Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.