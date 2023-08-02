Ростовские врачи пришили кондитеру отрубленную гильотиной кисть

Ростовские медики спасли кисть руки 38-летней женщине-кондитеру Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

В Ростове-на-Дону медики спасли кисть руки 38-летней женщине-кондитеру, получившей производственную травму. Женщина поправляла тесто на поточной линии, и вдруг сработала гильотина, которая нарезает тесто.

– Нож гильотины перерубил мне кисть - ткани, мышцы… Это был шок. <...> Я уже даже не помню, что от нее осталось и как все держалось на лоскутах кожи. Я стала терять сознание, – цитирует женщину «КП – Ростов-на-Дону» .

В Городской больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону пациенткой занялась бригада врачей, имеющих большой опыт удачных операций при травмах такого рода. Сложнейшая операция продлилась несколько часов.

Сейчас женщине предстоит длительный период реабилитации и специальной гимнастики для восстановления функций кисти, сейчас она уже может шевелить пальцами. Медики отмечают, что прогноз на восстановление пациентки благоприятный.

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