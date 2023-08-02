Ростовские врачи пришили кондитеру отрубленную гильотиной кисть

Ростовские медики спасли кисть руки 38-летней женщине-кондитеру
Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО
В Ростове-на-Дону медики спасли кисть руки 38-летней женщине-кондитеру, получившей производственную травму. Женщина поправляла тесто на поточной линии, и вдруг сработала гильотина, которая нарезает тесто.
– Нож гильотины перерубил мне кисть - ткани, мышцы… Это был шок. <...> Я уже даже не помню, что от нее осталось и как все держалось на лоскутах кожи. Я стала терять сознание, – цитирует женщину «КП – Ростов-на-Дону» .
В Городской больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону пациенткой занялась бригада врачей, имеющих большой опыт удачных операций при травмах такого рода. Сложнейшая операция продлилась несколько часов.
Сейчас женщине предстоит длительный период реабилитации и специальной гимнастики для восстановления функций кисти, сейчас она уже может шевелить пальцами. Медики отмечают, что прогноз на восстановление пациентки благоприятный.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50