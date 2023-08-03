Хватило бы Симферополю на месяц: в Крыму рассказали о количестве украденного электричества

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За шесть месяцев 2023 года в Крыму украли электроэнергии на сумму около 800 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

За полгода в регионе выявили 866 случаев воровства электричества. Общий объем незаконного потребления энергии составил 121 млн кВт*ч. Сумма ущерба составила около 800 млн рублей.

– Этого объема могло хватить для электроснабжения Симферополя в течение более 1 месяца, – говорится в сообщении.

В «Крымэнерго» подчеркнули, что нарушители должны будут полностью возместить ущерб. Кроме того, этим людям грозит административная или уголовная ответственность.