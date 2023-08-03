Ремонт Крымского театра юного зрителя в Евпатории завершен на 80%

Фото: mkult.rk.gov.ru
В Евпатории продолжается ремонт Крымского государственного театра юного зрителя. Как сообщается на сайте Минкульта Крыма, на сегодняшний день готовность объекта составляет 80%.
Фото: mkult.rk.gov.ru
Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Культура», на работы выделено свыше 22 млн рублей.
Фото: mkult.rk.gov.ru
Фото: mkult.rk.gov.ru
– Подрядчик проводит ремонт на качественном уровне в соответствии с планом-графиком, завершение работ запланировано в текущем году. На данный момент готовность объекта составляет более 80%, – говорится в сообщении.
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