Ремонт Крымского театра юного зрителя в Евпатории завершен на 80%

Фото: mkult.rk.gov.ru

В Евпатории продолжается ремонт Крымского государственного театра юного зрителя. Как сообщается на сайте Минкульта Крыма, на сегодняшний день готовность объекта составляет 80%.

Фото: mkult.rk.gov.ru

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Культура», на работы выделено свыше 22 млн рублей.

Фото: mkult.rk.gov.ru

Фото: mkult.rk.gov.ru

– Подрядчик проводит ремонт на качественном уровне в соответствии с планом-графиком, завершение работ запланировано в текущем году. На данный момент готовность объекта составляет более 80%, – говорится в сообщении.

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