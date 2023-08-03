Велосипедист погиб под колесами автомобиля под Симферополем

Фото: МВД России по Республике Крым

Сегодня, 3 июля, в Симферопольском районе велосипедист погиб под колесами легковушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Авария произошла около 17:00 вблизи села Чистенького. По предварительным данным, водитель BMW 740, мужчина 2001 года рождения, двигаясь в сторону Бахчисарая, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не спешившись.

– В результате ДТП велосипедист смертельно травмирован. Личность мужчины-велосипедиста устанавливается, на вид примерно 40 лет, – сообщили в МВД.

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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