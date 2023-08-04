Добрый знак: аисты стали чаще прилетать в Крым

Аисты в Крыму. Фото: Игорь Сикорский/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

В Крыму увеличилось количество аистов. Научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский рассказал, что аистов стало в два раза больше. Симпатичные пернатые создают на полуострове «семьи», строят гнезда и выводят птенцов.

- В этом сезоне гнездовая численность оценивается в 25–32 пары, - отметил ученый.

Пернатых можно увидеть на востоке полуострова. Фото: Игорь Сикорский/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Всего орнитологи зафиксировали 13 мест на востоке Крыма, где гнездятся аисты.

На полуострове вылупилось и выжило 36 птенчиков, которые превратились в милых длинноногих птиц.

Такая орнитологическая статистика - добрый знак, ведь аисты считаются символами семейного счастья.

Кстати, аисты - род птиц из отряда голенастых. У них длинные ноги, покрытые сетчатой кожей; длинный, прямой, конический клюв. К тому же передние пальцы соединены между собой широкой плавательной перепонкой.

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