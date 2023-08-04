Ночью в Крыму сбили и подавили 13 украинских беспилотников

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В ночь на пятницу, 4 августа, Крым пытались атаковать 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Киевский режим попытался атаковать объекты, расположенные в Крыму. Для этого использовались БПЛА самолетного типа. Случившееся в Минобороны назвали террористической атакой. Средства ПВО сбили 10 беспилотников. Еще три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

– В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, – сообщили в оборонном ведомстве.

Напомним, в ночь на 30 июля Крым пытались атаковать сразу 25 украинских дронов самолетного типа. Как сообщили в министерстве обороны РФ, 16 беспилотников уничтожили средствами противовоздушной обороны, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут. В результате атаки никто не пострадал.