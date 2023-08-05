Погода на 5 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

Азовское море прогрелось до плюс 25 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

В Симферополе малооблачно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 33...35°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем тепло 32…34°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +29 …+30°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Ясно.

В Алуште +30…+31°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +33…+35°, северо-восточный ветер 5-6 м/с. Ясно.

В Саках +32…+36°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Керчи +32…+33°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +30…+31°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Судаке +30…+32°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +33…+34°, восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +32…+34°, восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Армянске +33…+34°, восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Белогорске +33…+34°, восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+25°, в Азовском до +25°

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