Выстрелил в собаку на глазах у детей: крымчанина судили за жестокое обращение с животным

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Феодосии 44-летнего местного жителя признали виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страдания в присутствии детей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина выстрелил из окна своей квартиры в собаку. Для этого осужденный использовал пневматическое оружие. Все это произошло на глазах у детей. Собака получила пулевое ранение в межреберную область.

Было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину в совершении преступления.

– Суд приговорил жителя города к 1 году исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработной платы осужденного, – говорится в сообщении.