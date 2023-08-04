В Джанкое столкнулись грузовик и мотоцикл

Фото: МВД по Республике Крым
Сегодня, 4 августа, в Джанкое произошла дорожная авария с участием грузовика и мотоцикла, мотоциклист получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
Авария произошла около 16:30. По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki под управлением 48-летнего мужчины. Произошло столкновение.
Фото: МВД по Республике Крым
Фото: МВД по Республике Крым
– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил повреждения и доставлен в ближайшую больницу, – сообщили в МВД.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.
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